Student sterft in Spanje na slokje van pina colada

Een Britse student nam in Spanje een slok van een pina colada. Het werd hem fataal.

Shiv Mistry zat in een bar aan de Costa del Sol. Zelf had hij geen pina colada besteld, maar een van zijn vrienden wel. Die bood hem een slokje aan. Maar de 18-jarige student is zwaar allergisch voor melkproducten. Waarschijnlijk wist hij niet dat deze cocktail zuivel bevat.

Al snel begon Shiv te zweten en hyperventileren, waarop hij zich realiseerde wat er aan de hand was. Hij ging snel terug naar zijn appartement voor een antihistamine. Maar het was te laat. De tiener kwam in een anafylactische shock terecht en overleed.