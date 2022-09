Mensen met long covid nemen piercing tegen klachten: ‘Kwakzalverij’

Mensen met long covid nemen een oorpiercing, omdat dit zou helpen tegen de klachten. Dat is niet bewezen. Medici spreken van kwakzalverij.

Patiënten met long covid, nu post-covid geheten, zoeken hun heil onder meer bij de NVS-kliniek. Die zou de piercing precies op de juiste plaats in het oor zetten. Er is inmiddels een wachtlijst van 1500 mensen.

De piercing wordt gezet in de hersenzenuw nervus vagus, die van de hersenen naar de borstkas en buik loopt. Door de piercing in het oor precies door de zenuw te plaatsen zou die gestimuleerd worden en dat zou dan volgens Richard Jutting van de kliniek weer 'een geweldige manier zijn om je lichaam zichzelf te laten herstellen en weer tot rust te laten komen'.

Behalve bij patiënten met post-covid wordt de piercing ook veel gezet bij mensen met migraine. Gisela Terwindt, neuroloog en hoofdpijnspecialist in het Leids Universitair Medisch Centrum, is stellig tegen RTL Nieuws. "Ik geloof er helemaal niets van dat als je daar een gat in boort, het zou helpen. Als het zo simpel zou zijn, zou ik niet al dertig jaar onderzoek doen naar migraine."

Kwakzalverij, aldus Terwindt. "Ze hebben de klok horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt. Dat stukje in het oor is een interessant plekje, maar de kans is nihil dat dit zou helpen. Ik vind het daarom kwalijk en gevaarlijk dat er valse verwachtingen worden geschept bij mensen die op zoek zijn naar oplossingen."