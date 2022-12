Waarvoor dient vitamine K en hoe krijg je voldoende binnen?

Vitamine K is een belangrijke voedingsstof: het is betrokken bij de opbouw van gezonde botten en helpt je bloed te stollen, zodat blessures kunnen genezen.

Er zijn twee soorten vitamine K, die uit verschillende bronnen komen:

Vitamine K1, of phylloquinone: dit meest voorkomende type komt vooral voor in plantaardig voedsel, groene bladgroenten zoals spinazie en boerenkool.

Vitamine K2 of menachinon : dit minder vaak voorkomende type wordt aangetroffen in sommige dierlijke voedingsmiddelen en gefermenteerde producten, zoals zuurkool. Darmbacteriën in je lichaam produceren dit type ook.

Je krijgt meestal voldoende vitamine K binnen via voedsel. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan vitamine K zijn voornamelijk groene bladgroenten zoals spinazie, boerenkool, broccoli, kool en sla. Andere voedingsmiddelen met vitamine K zijn fruit (bosbessen , vijgen en ingeblikte pompoen zijn goede bronnen) en olijfolie, sojaolie of koolzaadolie. Het wordt ook in kleinere hoeveelheden aangetroffen in vlees, eieren en zuivelproducten zoals kaas, yoghurt.

Je kunt vitamine K ook kopen als voedingssupplement. Maar tenzij je een gediagnosticeerd vitamine K-tekort hebt, zijn pillen overbodig.