Kortademig, jeuk en huiduitslag? Misschien ben je allergisch voor kou

Die extreme kou is voor niemand fijn, maar sommigen hebben er nog extra last van. Zo'n 5 procent van de mensen is allergisch voor kou. Ze lijden aan koude urticaria.

Het is een extreme overgevoeligheid voor heel lage temperaturen. Meer mensen dan gedacht hebben er last van. Urticaria is een ander woord voor netelroos en bij sommige mensen ontstaat dit dus alleen bij vriestemperaturen. Klachten zijn onder meer jeuk en huiduitslag.

“We weten eigenlijk niet welk mechanisme erachter zit, waardoor we medisch gezien niet spreken van een allergie”, zegt professor Vito Sabato van het UZ Antwerpen tegen HLN. “Maar het is effectief een feit dat nogal wat mensen bulten en zwellingen krijgen na onderkoeling van het lichaam. De een heeft dat in de winter, een ander heeft het zelfs al bij het eten van een ijsje of bij het drinken van een blikje frisdrank in de zomer."

Kortademig

Maar het kan ook ernstiger vormen aannemen. "Sommige patiënten zijn kort van adem of hebben plots een lage bloeddruk. Bij een kleine groep, waarbij we spreken van een auto-inflammatoire aandoening, gaat dat gepaard met koorts en pijnlijke gewrichten. Het is een niet te onderschatten stoornis die invloed heeft op de levenskwaliteit en in zeldzame gevallen zelfs levensbedreigend kan zijn.”

Het duurt vaak lang voor de diagnose wordt gesteld, omdat de jeuk en uitslag niet snel gelinkt worden aan kou. Gelukkig is er iets aan te doen. “Naast warme kleding en bescherming tegen de kou, kan ook anti-allergiemedicatie worden voorgeschreven. Wie zwaardere reacties krijgt, wordt behandeld met injecties en in sommige gevallen hebben mensen een adrenalinepen op zak voor het geval ze in shock gaan”, aldus Sabato.