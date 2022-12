Rijkste Nederlanders leven 25 jaar langer in goede gezondheid dan armste

Geld maakt misschien niet gelukkig, maar wel gezond. Rijke mensen worden maar liefst 9 jaar ouder en leven 25 jaar langer in goede gezondheid, blijkt uit cijfers van het CBS.

Je kunt er bar weinig aan doen waar je wieg staat, maar het heeft wel grote gevolgen. Jongens die tussen 2017 en 2020 zijn geboren worden naar verwachting iets ouder dan 83 jaar, mits ze ter wereld komen in een rijk gezin. Behoren ouders tot de armste 20 procent dan wordt een jongen gemiddeld minder dan 74 jaar. Meisjes die net geboren zijn in een rijk gezin worden 86 jaar, in een arm gezin maar 78.

Kijken we naar de cijfers voor een leven in goede gezondheid dan is het verschil nog veel groter. Jongens uit rijke gezinnen halen normaal gesproken de 74 zonder gebreken. De armste 20 procent wordt nog geen 50 in goede gezondheid. Opvallend: meisjes van rijke ouders leven 1,5 jaar korter in goede gezondheid dan jongens.

Verklaringen voor de gezondheidsverschillen zijn talrijk: armere mensen hebben bijna zes keer zo vaak diabetes, twee tot drie keer zo vaak COPD en twee keer zo vaak last van angst, stress en depressie. Ze roken meer en bewegen minder. Ook overlijden baby's in arme wijken veel vaker dan in rijkere delen van de stad.