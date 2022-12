KLM verdubbelt het aantal vluchten naar China

Onze nationale trots, de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM), heeft in al haar wijsheid besloten om dubbel zoveel directe vluchten in te zetten van en naar het zwaar door corona getroffen China vanaf eind januari.

Afgelopen week bleek dat op vluchten uit China die in Italië aankwamen ongeveer de helft van alle passagiers positief testte op Covid-19. De positieve testen worden in het lab geanalyseerd, omdat er vrees is voor een nieuwe variant die aan de opgebouwde immuniteit van de Europese bevolking ontsnapt.

Tot op heden zijn al honderden subvarianten van omikron gedetecteerd, maar beschermen de vaccins nog vrij goed tegen ernstige symptomen. Toch is er de kans dat het virus muteert naar een schadelijke nieuwe variant, zeker omdat in China nu in korte tijd waarschijnlijk meer dan een miljard mensen zonder of met zeer beperkte immuniteit besmet raken met corona.

Het Chinese zorgsysteem is op het moment totaal overbelast door het abrupt stoppen met de strenge zero covid-strategie. Er worden tot eind maart drie coronagolven verwacht in het immense Aziatische land. Dagelijks gaan nu naar schatting meer dan 9000 mensen dood aan de gevolgen van de infectieziekte. Er is een schrijnend tekort aan ziekenhuisbedden, zuurstofflessen en medisch personeel.