  Chinese coronagolf bereikt ook ons land: ‘Serieuze dreiging’

Nederlandse virologen uiten hun zorgen over het hoge aantal met Covid besmette Chinese reizigers en het totale gebrek aan informatie van de Chinese overheid. “We kunnen de Chinese statistieken gewoonweg niet vertrouwen”, zegt de Groningse viroloog Bert Niesters tegen De Telegraaf.

Ondertussen worden reizigers in omliggende landen verplicht getest, terwijl Nederland alleen een vrijwillige zelftest in de handen drukt. Er is geen meerderheid in de Tweede Kamer te vinden voor wetgeving die het testen van reizigers op Schiphol tijdelijk verplicht kan stellen. Niesters zou daar wél een voorstander van zijn: “Schiphol is een overstapluchthaven. Daar zijn de besmettingsrisico's hoger.”

Consensus in de EU

Viroloog Ab Osterhaus pleit voor consensus in de EU, nu de besmette Chinezen met duizenden tegelijk richting Europa vliegen en de belasting op de zorg toch al groter is dan normaal vanwege de griep en andere virussen die de kwetsbare medemens hard kunnen raken.

“Als Chinezen deze kant op komen, dan is het handig om testen voor hen in heel Europa verplicht te stellen. Dat zal een mogelijk verhoogde druk op de ziekenhuizen moeten voorkomen. We moeten wel, want er gaat een serieuze dreiging uit van de Chinese situatie”, aldus Osterhaus.

Gratis booster

Niesters wil het gevaar niet overdrijven, maar roept de bevolking wel op om een gratis boostershot te halen: “De meeste mensen hebben al eens Covid gehad. Veel mensen zijn geboosterd, vooral ouderen. Al hebben nog lang niet alle mensen hier de dubbele booster gehad die beschermt tegen nieuwe varianten. Juist nieuwe varianten moeten we in de gaten houden.”

In China is een noodsituatie aan de gang die vergelijkbaar is met Nederland in april 2020 volgens de Groningse viroloog: “Het virus gaat er heel hard rond nu en ze krijgen daar net zo’n piek als wij in het begin van de corona-uitbraak hadden. Tegelijkertijd raken ze in China door hun testen heen en is het vaccin in het land niet ideaal.”

Dit is een opinie van de Welingelichte Kringen Redactie