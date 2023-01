Hond bijt kind (1,5) bijna dood in Vlaanderen. Vader had kilo’s cannabis en cocaïne in huis

Nu alle vuurwerk weer in rook is opgegaan en de roep om een verkoopverbod langzaam verstomt, kunnen we ons weer boos maken over een ander gevaar: de doorgedraaide hond. In het Vlaamse Ledegem beet een Stafford een kindje van 1,5 jaar bijna dood.

Recente cijfers zijn er niet, maar uit een onderzoek van TNS-NIPO uit 2007 blijkt dat jaarlijks ongeveer 150.000 Nederlanders worden gebeten door een hond, van wie een derde zo ernstig dat behandeling door de huisarts of spoedeisende hulp nodig is. Tussen 1982 en 2007 zijn 29 mensen doodgebeten door een hond in ons land. Twintig procent van de dodelijke slachtoffers waren onder de 5 jaar oud. Kinderen worden vaker gebeten in het gezicht, terwijl volwassenen vaker in de armen en benen worden gehapt.

De ouders van het onfortuinlijke kindje in Vlaanderen zijn gescheiden en de dreumes verbleef bij zijn vader, toen de stoppen doorsloegen bij de bloeddorstige hond. De vader schreeuwde bij de buren om hulp. Zij belden de hulpdiensten en wikkelden het zwaar toegetakelde kindje in lakens om het bloeden te stelpen. Chirurgen in het ziekenhuis konden de ledematen ternauwernood redden na enkele spoedoperaties.

De vader leek eerst een duim te moeten missen, maar dat bleek naderhand in het ziekenhuis mee te vallen. Wel vond de politie twee kilo cannabis, een hoeveelheid cocaïne en 4000 euro cash in de woning. De vraag rijst daarom of de hond mogelijk van de baas z'n coke had gesnoept voordat hij door het lint ging. Toen de hulpdiensten arriveerden was de hond weer rustig.

De Ledegemse burgemeester Bart Dochy kwam met een raadselachtig statement. Hij zei dat een Stafford vaak voor agressief wordt aangezien, maar dat de desbetreffende hond goed verzorgd werd. Daarnaast betreurt hij het voorval. “De dierenarts heeft de hond na overleg met de ouders laten inslapen”, aldus Dochy.