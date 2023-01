Fulltime gelukkig zullen we nooit worden, maar door deze tips voel je je wél beter

Op deze Blue Monday kun je niet om de mentale gezondheidstips heen. En terecht: het is koud en nat buiten. Het laatste waar je aan moet denken is sporten en die reep chocola staart je al een tijdje aan. Hoe houd je de moed erin?

De Zweedse psychiater Anders Hansen begint in het AD met uit te leggen dat de mens helemaal niet is gemaakt om fulltime gelukkig te zijn. "Dat zouden we niet overleven. De hersenen creëren gevoelens en die gevoelens leiden ons naar gedragingen die overleving en voortplanting tot gevolg hebben. Als je je altijd goed voelt, dan stop je met streven. Als jagers en verzamelaars stopten met streven en dus niet meer zochten naar voedsel en hulpbronnen, hadden zij dat niet overleefd. Daarom zijn positieve gevoelens vaak maar van korte duur, zodat daar al snel een verlangen naar meer voor in de plaats komt."

En we zijn in feite maar weinig veranderd, sinds we jagers en verzamelaars waren. "Die evolutionaire bagage leidt niet alleen tot obesitas en diabetes type 2, maar ook tot veel geestelijke gezondheidsproblemen zoals angst en depressie.”

Slaap, beweeg en praat

40 procent van de kans op angst of depressie is genetisch bepaald, stelt de psychiater. "Of je die angsten en depressies daadwerkelijk zal ontwikkelen, hangt voor de overige 60 procent af van je omgeving. Krijg je dagelijks genoeg beweging, slaap je goed, en heb je sociale contacten, dan is die kans kleiner. Doe je dat te weinig, dan ben je kwetsbaar en heb je meer kans op een angststoornis of depressie.”

Zijn belangrijkste tip is dan ook: "Als je leert hoe en waarom slaap, beweging en sociaal contact de hersenen beïnvloeden, zul je meer gemotiveerd raken om dat in de praktijk te brengen.” Ga dus op tijd naar bed en bel voor die tijd een vriendin terwijl je buiten een ommetje maakt.