Zoveel zon heb je nodig om vitamine D aan te maken

Door Uv-straling van de zon maakt je huid vitamine D aan. Hoeveel heb je nodig?

Uit onderzoek is gebleken dat je ongeveer vanaf zonkracht 3 vitamine D aanmaakt, schrijft Weeronline. Dat komt doordat bij zonkracht 3 of meer zogenaamde Uv-bestraling het aardoppervlak kan bereiken. Uv-B-straling is verantwoordelijk voor de aanmaak van vitamine D, maar zorgt er ook voor dat je verbrandt. In ons land is meestal sprake van zonkracht 3 of hoger in de maanden maart tot en met september. Dat is dan ook de periode dat je de meeste vitamine D opdoet.

Voor veel mensen is 15-30 minuten in de zon genoeg om de dagelijkse hoeveelheid vitamine D binnen te krijgen. En hoe hoger de zonkracht des te sneller de benodigde hoeveelheid vitamine D wordt aangemaakt. Ga je in de zomer midden op de dag bij zonkracht 6-8 naar buiten dan kan 10-15 minuten zon al voldoende zijn. Met even fietsen naar de supermarkt doe je dus al genoeg vitamine D op, zonder te verbranden. Rond de langste dag van het jaar moet je wel oppassen, want dan kan een lichte huid al na 5-15 minuten verbranden.

In de winter is de zon niet krachtig genoeg om vitamine D aan te maken. Voor bepaalde groepen kan het verstandig zijn extra vitamine D in te nemen. Dit geldt voornamelijk voor vrouwen boven de 50 en mannen van 70 jaar en ouder. Ook voor mensen die vanwege erfelijkheid minder vitamine D aanmaken kunnen supplementen uitkomst bieden.