Heb je het echt sneller koud als je slecht hebt geslapen?

Je herkent het misschien wel: je hebt de hele nacht liggen draaien en woelen. De dag erna voel je je niet alleen geradbraakt, je hebt het ook voortdurend koud. Dat kan inderdaad met je gebrekkige nachtrust te maken hebben.

Martijn Peters, wetenschapsexpert bij HLN, legt uit: “Bij mensen die goed uitgerust zijn, schommelt de doorbloeding van de huid over het hele lichaam op een heel gecoördineerde manier.” Maar een slaaptekort verstoort die doorbloeding. Mensen blijken dan ook na slaapgebrek sneller warmte te verliezen. “Zelfs bij temperaturen die eigenlijk goed zouden moeten aanvoelen, kunnen slechte slapers zichzelf dan maar moeilijk warm houden.”

Maar dat kan ook met je biologische klok te maken hebben, legt Peters uit. Onze lichaamstemperatuur is 's avonds het hoogst en in de vroege ochtend, na een lange nacht van inactiviteit, is je lichaam het koudst. “Ook als je de hele nacht wakker bent, blijft deze interne temperatuurregulator gewoon zijn werk doen.” Daardoor kun je het dus ook overdag koud krijgen.