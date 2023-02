Mannenpil stapje dichterbij: middel legt sperma lam

Al decennia doen wetenschappers onderzoek naar een anticonceptiepil voor mannen. Nu is er weer een veelbelovend exemplaar, dat in ieder geval al effectief is bij muizen.

Het nieuwe middel, dat voor de seks in de bil gespoten moet worden, verlamt als het ware spermacellen zodat ze niet naar een eitje kunnen zwemmen. "Er is een molecuul dat ervoor zorgt dat de zaadcellen energie krijgen. Het nu gevonden middel zorgt ervoor dat dit molecuul z’n werk niet meer kan doen. Het verlamt de zaadcellen", legt professor Wilfried Gyselaers van het Belgische ziekenhuis Oost-Limburg uit in het AD.

Het middel maakt geen gebruik van hormonen, maar is meer een medicijn. Bij muizen hield de verlamming van het sperma maximaal 3 uur aan. Daarna was er niets aan de hand: ze hadden gewoon zin in seks en waren weer vruchtbaar.

Hoewel het nog jaren duurt voor zo'n middel werkelijk op de markt komt, is het wel weer een stap in de goede richting. Gyselaers legt uit waarom het zoveel moeilijker is om een mannenpil te maken. "Sinds vrouwen meer zijn gaan emanciperen is er de vraag waarom enkel zij zouden moeten zorgen voor anticonceptie. Het grote probleem daarbij is dat er bij de vrouw één eitje per maand geblokkeerd moet worden, terwijl het bij een man gaat om miljoenen en miljoenen zaadcellen. Dat is een groot verschil: waar de klassieke pil de eisprong laat staken, kun je niet zomaar de productie van zaadcellen stoppen.’’