Nieuwe studie: slechte sociale contacten vanaf je 40ste verdubbelen kans op ziektes

Je wordt niet alleen gelukkig van een goede band met collega's, vrienden, familie of partner, het is ook nog eens erg goed voor je gezondheid, blijkt uit nieuw Australisch onderzoek.

Wie goede sociale relaties heeft in zijn veertiger jaren, loopt minder risico op verschillende ziektes op latere leeftijd. Dat blijkt uit analyse van data van bijna 8000 Australische vrouwen die tussen de 45 en 50 jaar oud waren toen de studie in 1996 begon. Zij rapporteerden iedere drie jaar hoe tevreden ze waren met hun sociale contacten. Ze werden twintig jaar lang gevolgd om te kijken of ze last kregen van diabetes, hoge bloeddruk, hartaandoeningen, beroertes, chronische longziekte, astma, osteoporose, artritis, kanker, depressie of angst.

Degenen die het minst tevreden waren met hun sociale contacten, hadden twee keer zoveel risico op het ontwikkelen van een van bovengenoemde aandoeningen in vergelijking met degenen die het meest tevreden waren.

Het is niet de eerste studie die het belang van sociale contacten voor onze gezondheid aantoont. Denk daarbij niet alleen aan het verschil tussen wel of geen partner hebben, maar bijvoorbeeld ook aan fijne collega's versus pestende collega's.

"Het is zo dat geluk nauw samenhangt met gezondheid en we in ons leven sociale contacten nodig hebben om ons gelukkig te voelen. Fijne contacten kunnen het hormoon oxytocine laten vrijkomen”, zegt arbeidspsycholoog en loopbaancoach Shana Cabus in de Telegraaf.

En wat ook meespeelt: slechtere sociale contacten maken je minder gelukkig waardoor je mogelijk ongezonder gaat leven. Cabus: "Als het minder goed met je gaat, ga je automatisch minder gezonde voedingskeuzes maken, minder goed slapen en minder bewegen. Kortom: minder dingen doen die aan de basis liggen om goed in je vel te zitten en die gezond voor je zijn.”