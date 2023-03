Tere zieltjes op de Zuidas? Je verwacht het niet direct. Toch zijn die snelle jongens vaak veel tekortgekomen in hun jeugd, legt systemisch coach Oscar Westra van Holthe uit.

Zelf komt hij uit Aerdenhout. Hij kent zijn pappenheimers dus. “In dit soort families gaat het vaak om het in stand houden van het familiekapitaal. Het is een impliciete druk, er wordt weinig uitgesproken en er wordt vaak weinig emotionele verbinding gelegd", vertelt hij in HP/De Tijd.

“Laat ik er dit over zeggen: de grootste daders in de samenleving zijn vaak de mensen die de meeste pijn hebben gehad. Dat betekent niet dat ze geen verantwoordelijkheid dragen voor wat ze anderen aandoen. Maar waar het om gaat, is dat ze hun pijn op anderen verhalen. Als je als kind niet bent gezien, niet de aandacht hebt gekregen waar je recht op had, dan ga je dat bij anderen afdwingen. Dat kun je doen door succesvol te zijn of veel geld te verdienen. Heel veel geld willen verdienen heeft iets kinderlijks, want je wilt ergens in gezien worden."

Westra van Holthe leert zijn cliënten om verder te kijken. “Als je je daar bewust van bent, kun je het gebruiken. Dan zeg je tegen jezelf: ik wilde ergens in gezien worden, maar uiteindelijk ga ik het nooit vinden in veel geld verdienen, dus ik ontsla mezelf van de honger naar meer. Want je kunt er ook het spoor in kwijtraken. Ik zie veel mensen die dat is overkomen. Er komt nooit een eind aan, het is nooit genoeg, er is altijd iemand die meer geld heeft, of meer dit of meer dat. Die mensen zijn zichzelf alleen maar aan het vergelijken met anderen in plaats van zichzelf te zijn.”

"Succes nastreven, druk-druk-druk zijn, dat is allemaal compensatiegedrag om de pijn die daaronder ligt niet te voelen. We denken vaak van rijke mensen: die hebben toch alles al? Maar vaak hebben die ouders gehad die emotioneel niet thuis waren."