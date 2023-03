Arts amputeert penis vanwege tumor, maar bleek slechts ontsteking te zijn

In Italië amputeerde een arts de penis van een patiënt, omdat hij dacht dat er een grote tumor in zat. Het bleek een onschuldige ontsteking te zijn. De arts moet nu mogelijk een schadevergoeding betalen.

Volgens de 30-jarige specialist in het Donato-ziekenhuis in Arezzo was er geen ander oplossing dan de penis van de zestiger te amputeren. Maar toen de tumor zoals gebruikelijk in het lab werd onderzocht bleken er helemaal geen kwaadaardige cellen in te zitten. De operatie was dus helemaal niet nodig. De patiënt is nu naar de rechter gestapt en eist een flinke schadevergoeding.

Het is niet de eerste keer dat een penis wordt geamputeerd terwijl dat niet nodig was geweest. Vorig jaar was er een dertiger in Frankrijk die na een aantal medische blunders zijn geslachtsdeel kwijtraakte. Hij had alleen nog zijn testikels en geen gevoel in de gereconstrueerde penis. De advocaten van de Fransman poogden een miljoen euro aan schadevergoeding te krijgen, maar dat werd uiteindelijk slechts 50.000 euro.