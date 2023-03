Wordt dit het meest verkochte medicijn ter wereld?

Er was al Ozempic als wondermiddel om af te vallen, maar nu is er Mounjaro, dat zo mogelijk nog beter werkt. Of zijn er ook nadelen?

Zowel Ozempic als Mounjaro bootsen darmhormonen na, die ons een vol gevoel geven na het eten. Ozempic imiteert een zo'n hormoon, Mounjaro twee. Daardoor zou je met die laatste tot 22 procent van je lichaamsgewicht kunnen verliezen, terwijl dat percentage bij Ozempic blijft steken op 15 procent. Eén injectie per week is genoeg.

Het zijn eigenlijk middelen tegen diabetes, ze stimuleren de aanmaak van insuline, maar ze werken dus ook om af te vallen. Wegovy, een vorm van Ozempic, is inmiddels door de EU goedgekeurd als obesitasmedicijn. Mounjaro is enkel toegestaan voor mensen met diabetes, maar in de VS loopt al een spoedprocedure om het ook als obesitasmiddel te mogen gebruiken.

Ozempic wordt al lang veelgeprezen op social media en ook beroemdheden zijn er dol op. Met de huidige wereldwijde obesitasepidemie zal een dergelijk middel gigantische winsten opleveren voor farmaceuten.

Experts voorspellen al dat Mounjaro het meest verkochte medicijn ter wereld kan worden. In 2024 wordt er naar verwachting voor 4,7 miljard euro van het middel verkocht.

Nadelen zijn er echter genoeg. Ten eerste moet je Mounjaro je hele leven blijven nemen, want als je stopt komen de kilo's er gewoon weer aan. En er zijn bijwerkingen, zoals misselijkheid en problemen met de stoelgang. Ook wordt het afgeraden als er schildklierkanker in de familie voorkomt.