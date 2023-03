Gember als wondermiddel? ‘Remt ontstekingen, verlaagt cholesterol en helpt tegen misselijkheid’

Gemberthee, ginger beer, gembershots... gember als ingrediënt in een smoothie of thee is populair. De Aziatische, scherp smakende wortel wordt al eeuwen gebruikt tegen allerlei kwaaltjes om zijn vermeende heilzame werking. Is gember nou echt zo'n wondermiddel?

“In de oosterse keuken is gember een standaard ingrediënt”, legt huisarts en schrijver Servaas Bingé uit in het AD. “In de westerse wereld consumeren we het in diverse vormen: vers, gedroogd, als olie, in poeder- of in sapvorm. Enerzijds is gember populair vanwege zijn unieke smaak, anderzijds ook als middeltje tegen allerlei gezondheidsklachten en chronische aandoeningen. Gember bevat namelijk een zeer interessante stof: gingerol.”

Spijsvertering

De positieve werking van gember op het maagdarmstelsel is vaak wetenschappelijk onderzocht én bevestigd: “Het is heilzaam tegen misselijkheid en braken, ook in het begin van een zwangerschap. Zo is uit onderzoek gebleken dat één gram gember de symptomen van ochtendmisselijkheid kan tegengaan. Gewoon een thee drinken met twee schijfjes verse gember erin die lang hebben kunnen trekken, kan de misselijkheid al onderdrukken. Maar ook na een te uitgebreide maaltijd of bij een moeilijke vertering heeft gember een heilzame, wetenschappelijk bewezen werking”, aldus Bingé.

Virusremmend

Bij thee is het belangrijk dat de gember lang genoeg heeft getrokken in warm water, zodat de gingerol in het theewater wordt opgenomen. “Gingerol is in staat de groei van bepaalde types bacteriën te verhinderen. Zo is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat gember tandvleesontstekingen tegengaat en een positief effect heeft op ons oraal microbioom.” De huisarts stelt dat verse gember er bij een besmetting van het luchtwegvirus RSV voor zorgt dat er minder virusdeeltjes aan de binnenkant van de luchtwegen kan binden.

Pijnstilling

“Uit een vergelijkende studie is gebleken dat 250 gram gemberpoeder hetzelfde pijnstillende effect heeft als het ontstekingsremmende en pijnstillende middel Ibuprofen, bijvoorbeeld tijdens de eerste dagen van de menstruatie”, besluit Bingé.