Baby overlijdt door fentanyl-overdosis in vakantiehuis: ouders slepen Airbnb voor de rechter

De anderhalf jaar oude dochter van een Frans koppel is tijdens hun vakantie overleden vanwege een overdosis fentanyl. De ouders zijn ervan overtuigd dat het vakantiehuis waar zij verbleven niet goed schoongemaakt is en klagen daarom Airbnb aan.

Fentanyl is een chemisch bewerkte vorm van morfine. Een klein korreltje kan al dodelijk zijn, zeker voor baby's. De vorige huurder gaf toe dat hij een drugsfeestje in het huis had gegeven, waarbij ook fentanyl werd gebruikt. De familie Lavenir huurde daarna het huis in Palm Beach, Florida via onlineplatform Airbnb.

Het is onduidelijk hoe de kleine Enora de troep binnenkreeg. Binnen enkele uren na aankomst werd het anderhalf jaar oude meisje niet meer wakker na een slaapje. Ze had schuim op haar mond en reageerde niet meer. “We dachten eerst dat het wiegendood was”, vertellen Boris en Lydie Lavenir via het Franse TF1 Info.

Na autopsie bleek het kind het levensgevaarlijke fentanyl te hebben binnengekregen. Jaarlijks overlijden tienduizenden mensen in Noord-Amerika aan de synthetische drug, die er in een mum van tijd voor kan zorgen dat je ademhaling stokt.

De ouders richten hun pijlen op Airbnb, de verhuurder en de vorige huurder. Zij wijzen echter alle drie hun verantwoordelijkheid af. Volgens advocaat van de Franse familie Thomas Scolaro moet de juridische schuld voornamelijk bij Airbnb gezocht worden. “Als je een huis verhuurt en zegt dat alles veilig en hygiënisch is, en dan sterft er een kind, is het normaal dat je aangeklaagd wordt”, legt de advocaat uit. Airbnb zegt geen blaam te treffen omdat de vorige huurder het huis via een ander platform gehuurd had.