Thomas Dekker gebruikt psychedelica om depressies te temperen: hoe werkt dat?

Oud-wielrenner Thomas Dekker legt bij Op1 uit dat hij kampt met depressieve gevoelens. Hij behandelt zijn klachten niet met de gangbare medicijnen, maar door geregeld psychedelische truffels in te nemen. Onderzoeker Joost Breeksema vertelt meer over de alternatieve methode.

“Het zijn geestverruimende of bewustzijnsveranderende middelen, die best snel heftige veranderingen veroorzaken op het gebied van hoe je je voelt, hoe je denkt, hoe je waarneemt. Het kunnen hele diepe, betekenisvolle ervaringen zijn, heel angstig, pijnlijk en moeilijk, maar ook heel mooi”, legt Breeksema uit.

Uit onderzoek blijkt dat psilocybine, de werkzame stof in 'magic mushrooms' en 'magic truffels', goede resultaten oplevert bij depressieve mensen die alles hebben geprobeerd, maar niet van hun klachten afkomen. “Er kan veel gebeuren. Mensen kunnen nieuwe inzichten krijgen, geconfronteerd worden waar ze mee worstelen of een ander perspectief krijgen op de situatie”, zegt de medische wetenschapper.

“Truffels zijn geen wondermiddel, maar het heeft meerdere dingen voor me gedaan en me enorm geholpen”, vertelt Dekker. “Je hebt dan ook oortjes in met muziek, een playlist die je meeneemt door het hele proces.” Truffels geven hem nieuwe inzichten en manieren om met zijn verleden om te gaan. “Ik heb altijd het idee dat ik alles alleen moet doen in het leven. Maar na vier uur in deze trip, pakte ik eindelijk iemands hand. Toen kreeg ik het besef dat ik af en toe weleens hulp mag vragen.”

Het is belangrijk dat mensen professionele begeleiding krijgen tijdens de psychedelische trip. Breeksema hamert erop niet zelf te gaan experimenteren, psychedelica versterken het gevoel dat er al is en zonder de juiste dosis en begeleiding kan het flink fout gaan. Het is ook niet voor iedereen geschikt. Zo is het doorgaans geen goed idee om truffels voor te schrijven aan mensen die al jarenlang antidepressiva slikken.

