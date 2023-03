Waarom je beter niet je tanden poetst onder de douche

Wie van douchen houdt, verenigt mogelijk graag het nuttige met het aangename door meteen de tanden te poetsen onder die lekkere warme waterstraal. Toch is dat eigenlijk niet zo'n goed idee.

Het warme water kan de haren van de tandenborstel zachter maken waardoor de poetsbeurt minder effectief is, legt tandarts Payah Bhalla uit in de Huffington Post. En hoewel in de gebruiksaanwijzing staat dat je elektrische tandenborstel bestand is tegen een douchebeurt, heeft het mechaniek er toch onder te lijden. Het is dan ook beter om de tandenborstel na het douchen wel op een droge plek te bewaren.

Daarnaast, en dit is misschien alleen voor de echte smetvrezigen onder ons, kan een douchekop bacteriën bevatten, die tijdens het poetsen op je tandenborstel terechtkomen. Daar zou je in theorie zelfs ziektes van kunnen oplopen volgens de tandarts.

En er loert nog meer gevaar: de combinatie water en tandpasta kan de douchevloer glad maken. Wie na je komt, zou zomaar onderuit kunnen glibberen.

Tenslotte - deze kun je zelf ook wel bedenken - kost tandenpoetsen onder de douche meer water dan wanneer je het gewoon bij de wastafel doet. Tenzij je natuurlijk anders langer onder de douche was blijven staan.