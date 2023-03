86.000 mensen zetten handtekening voor pijnloos alternatief voor borstkankeronderzoek

Vrouwen tussen de 50 en 75 jaar krijgen elke twee jaar een oproep voor een mammografie om hun borsten te laten controleren op borstkanker. Velen vinden dit een pijnlijk en ongemakkelijk onderzoek. Een petitie voor een pijnloos alternatief is door 86.000 mensen ondertekend.

Zou er niet al lang gekozen zijn voor een moderner, pijnloos alternatief als mannen hun ballen om het jaar tussen twee platen fijn moesten laten knijpen ter controle op teelbalkanker? Sommige vrouwen rapporteren bloeduitstortingen en houden soms nog wekenlang last van de mammografie, terwijl de scan ook anders kan. Het probleem is dat er alleen in het LUMC in Leiden onderzoek wordt gedaan met een variant op de mammograaf: de Mamma CT, een soort bed met twee gaten erin, waarbij de borsten hangend door de gaten op de röntgenfoto worden gezet.

Initiatiefnemer van de actie Muriel van der Draaij levert morgen in Den Haag een immense lijst steunbetuigingen in voor haar burgerinitiatief; meer dan genoeg om de Tweede Kamer te verplichten om het onderwerp te behandelen. “Niemand heeft het erover, terwijl iedereen weet dat een mammografie iets naars is om te laten doen”, zegt Van der Draaij tegen RTL Nieuws. “Ik vraag echt niet de hele wereld aan de Tweede Kamer. Ik vraag ze om een begin te maken met het vervangen van de huidige manier van bevolkingsonderzoek naar borstkanker.”

LUMC-radioloog Martin Wasser legt uit dat er nog veel moet gebeuren voordat pijnloze echografie de vervelende mammografie kan vervangen: “Eerst moet nog bewezen worden dat het even effectief is en bovendien doen jaarlijks meer dan 800.000 vrouwen mee aan het bevolkingsonderzoek. Er staat nu alleen nog maar een Mamma CT in Leiden en je kunt hen niet allemaal naar Leiden sturen. Bovendien is het aanschaffen van meerdere Mamma CT's een enorme uitgave.”

1,2 miljoen vrouwen krijgen elk jaar een uitnodiging voor een mammografie in de bus, terwijl zo'n 800.000 vrouwen ook daadwerkelijk komt opdagen. Deelnemers hebben 50 procent minder kans om te overlijden aan borstkanker.