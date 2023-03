Duur borstkankermedicijn niet in basispakket: “We moeten keuzes maken”

Een nieuw, duur medicijn tegen een agressieve vorm van borstkanker dat gemiddeld een half jaar levensverlenging biedt, maar niet kan genezen, wordt niet vergoed. Dat heeft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers besloten.

Het Zorginstituut, dat de minister adviseert over de samenstelling van het basispakket, concludeerde vorig jaar dat het middel Trodelvy alleen vergoed kon worden als de prijs 75 procent zou zakken. De onderhandelingen met de leverancier hebben niks opgeleverd. Het middel kost zo'n 68.000 euro per patiënt, oftewel 9,6 miljoen euro per jaar, voor de naar schatting 139 patiënten die het middel nodig hebben. Dat is geen 'maatschappelijk aanvaardbare prijs', schrijft het ministerie.

“Dit soort dilemma's ga je in de toekomst ongetwijfeld vaker zien”, legt een woordvoerder van de minister uit in de Volkskrant. “We moeten keuzes maken. Voor elke euro die we uitsparen aan te dure medicijnen kunnen we bij andere patiënten veel meer gezondheidswinst boeken.”

Eerder werd het medicijn Kaftrio, dat voor patiënten met taaislijmziekte een 'belangrijke verbetering' betekent, ook niet vergoed. Het Zorginstituut adviseerde hierbij ook dat de prijs 75 procent omlaag zou moeten om in aanmerking te komen voor het basispakket. Uiteindelijk kwamen de beide partijen er na onderhandelingen toch uit en wordt het geneesmiddel alsnog vergoed.

“We realiseren ons dat het nieuws voor de betreffende kankerpatiënten hard kan aankomen”, zegt de woordvoerder. “Maar aan de andere kant moeten we het grotere plaatje bekijken; we kunnen niet jaar in jaar uit de zorguitgaven verhogen, anders is het systeem onhoudbaar.”