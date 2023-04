Twee doden in Mexico door sprong uit brandende luchtballon

Vreselijke beelden van een fataal ongeluk met een luchtballon bij de historische stad Teotihuacan op een uur rijden van Mexico-Stad. Een persoon weet het er gewond maar levend van af te brengen. Twee anderen zijn minder fortuinlijk; zij komen om het leven door de val.

Een 39-jarige vrouw en een 50-jarige man worden tijdens een luchtballonvaart overvallen door brand; het mandje waarin zij zitten vat vlam. De luchtballon is eerst nog vrij dicht bij de grond, maar door de hitte en het verlies aan massa stijgt hij snel en zitten de passagiers als ratten in de val.

Een omstander filmt het ongeluk en de paniek die ontstaat. De beelden kunnen als schokkend worden ervaren:

NEW 🚨 Two dead after hot-air balloon flying over the famed Teotihuacan archeological site near Mexico City caught fire



pic.twitter.com/tQy3Rpy2dJ