Of je vaak ziek bent, is deels erfelijk bepaald: Rutte heeft geluk

Premier Rutte had zich gisteren voor het eerst in zijn tijd als minister-president ziek gemeld. Getuigt dat van doorzettingsvermogen of een ijzeren gestel waarmee hij is geboren? Waarschijnlijk dat laatste.

Journalist Sheila Sitalsing, die een boek over Rutte schreef, stelt dat Rutte bijzonder sterk is. "Rutte is echt van ijzer: hij heeft krankzinnige werkschema's, slaapt nauwelijks, is zelden ziek, kan na twaalf uur debat nog fris als een hoentje eruit komen stuiteren, en als hij ziek is, komt hij gewoon werken", zegt ze tegen Editie NL.

En of je dat allemaal aankan, is deels erfelijk bepaald, legt Huub Savelkouls, hoogleraar immunologie aan de Wageningen Universiteit uit. "Dat maakt dat je voor de ene infectie vatbaarder bent dan voor de andere. Zo is de ene persoon beter bestand tegen griep en de andere beter tegen corona. Het is niet zo dat er één supertype is dat tegen alles kan."

Daarnaast maakt het ook uit in hoeverre je in aanraking komt met virussen en bacteriën. "Op een crèche bijvoorbeeld zijn vaak veel virussen en bacteriën te vinden. Dat maakt dat veel ouders van jonge kinderen ook ziek worden."

Tenslotte speelt ook leefstijl een rol. "Denk aan leeftijd, roken, weinig bewegen, slechte voeding, stress, weinig slaap en mentale gezondheid. Ik denk dat Mark Rutte dat goed op orde heeft, anders zou hij het niet zo volhouden."