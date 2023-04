Is hardlopen echt zo gezond?

De marathon van Rotterdam, de IJsselloop in Deventer, vele tienduizenden hardlopers laten dit weekend zien wat ze in hun mars hebben. Maar zijn zij echt zoveel gezonder bezig, dan de gewone stervelingen die het bij een wandelingetje houden?

Op zich is hardlopen zeker gezond, vertelt bewegingswetenschapper Marienke van Middelkoop van het Erasmus MC in De Telegraaf. "Je bouwt er conditie mee op en het kan je helpen om lichaamsgewicht te verliezen. Als je frequent hardloopt, vermindert het de kans op vroegtijdig sterven, kanker en hart- en vaatziektes. Dit geldt echter ook voor andere vormen van sport. Het is vooral belangrijk dat je actief en gezond leeft. Mensen die sporten houden er, over het algemeen, ook een gezondere leefstijl op na. Het is dus lastig te meten of de verminderde kans op genoemde doodsoorzaken alleen te danken is aan het feit dat iemand veel beweegt.”

Maar je hoeft echt niet direct een marathon te lopen. Sterker nog, liever niet, het vergroot alleen maar de kans op blessures. Een beetje hardlopen is echter wel heel gezond. "Al vanaf 50 minuten hardlopen in de week is er een enorme gezondheidswinst. Je vermindert daarmee de kans op vroegtijdig sterven en op kanker of hart- en vaatziektes. Loop jij meer dan 50 minuten in de week hard? Dan levert dat echter geen extra winst op voor je gezondheid. Natuurlijk kun je daarmee wel je conditie verder uitbouwen, maar voor de gezondheidsvoordelen is 50 minuten in de week lekker rennen genoeg. Het maakt ook niet uit in welk tempo je dit doet. In principe is acht kilometer per uur al voldoende.”