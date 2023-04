Hoe groot is de kans op de ziekte van Lyme na een tekenbeet?

Teken voeden zich met jouw bloed. Sommigen dragen de Borrelia-bacterie bij zich. Die kan de ziekte van Lyme overdragen, maar de kans dat dit gebeurt is gelukkig erg klein.

Teken steken in Nederland gezamenlijk zo'n anderhalf miljoen keer per jaar. Ongeveer een vijfde van de teken draagt de Borrelia-bacterie bij zich. Maar dat wil beslist niet zeggen dat je ook zoveel kans hebt op Lyme. Het risico op de ziekte is maar 2 tot 3 procent na een tekenbeet. Verwijder je het diertje binnen een paar uur na de beet dan halveert die kans nog eens.

Zelfs als je de teek laat zitten tot hij zich helemaal heeft volgezogen met jouw bloed is de kans op Lyme niet groter dan een procent of 5. Uiteindelijk krijgen jaarlijks zo'n 27.000 mensen de ziekte van Lyme.

Het is overigens nog niet zo gemakkelijk om een teek snel te verwijderen. Het diertje verstopt zich graag in de holtes van je lichaam, zoals je oksel of bilspleet of tussen de haren op je hoofdhuid.

Ontstaat er rond de beet een rode ring of rode vlek dan is de kans groot dat je Lyme hebt opgelopen. Die kring kan nog tot drie maanden na de beet ontstaan. Meestal is Lyme met een antibioticakuur eenvoudig te verhelpen.

Maar volgens het RIVM houden 1000 tot 1500 mensen nog lang last van klachten, zoals koorts, spier- en gewrichtspijn, maar ook huid-, zenuw- of hartklachten. Toch maar goed uitkijken dus, voor die teek.