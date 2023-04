10 dingen die slecht zijn voor je rug

1. Slechte houding: Zitten in een voorovergebogen houding of slungelig zitten kan spanning op je rug veroorzaken, wat leidt tot pijn en ongemak.

2. Zware voorwerpen tillen zonder de juiste techniek of hulp: Het oppakken van zware voorwerpen met een verkeerde vorm kan ernstige schade toebrengen aan je ruggengraat en rugspieren, waardoor de kans op letsel toeneemt.

3. Niet rekken of bewegen: Regelmatig rekken en bewegen kan helpen je rugspieren te versterken, stijfheid te verminderen, en de pijn van langdurig zitten te verlichten.

4. Hoge hakken of ongemakkelijke schoenen dragen: Hoge hakken kunnen je houding verstoren en het lichaamsgewicht verplaatsen naar de voorkant van je voeten in plaats van gelijkmatig over je voeten te verdelen. Dit kan leiden tot pijn en ongemak in de onderrug.

5. Overgewicht: Het ronddragen van overgewicht belast je hele lichaam, vooral de rugspieren, wat leidt tot vermoeidheid en pijn.

6. Stressvolle activiteiten of slechte slaapgewoonten: Langdurige stress kan spanning en benauwdheid veroorzaken in de rugspieren, wat leidt tot pijn en ongemak. Slechte slaapgewoonten kunnen ook leiden tot rugproblemen door gebrek aan herstellende rust.

7. Slechte matras: Een oude of slecht passende matras kan tijdens het slapen een slechte uitlijning van het lichaam veroorzaken, wat overdag tot rugpijn en ongemak leidt.

8. Roken: Roken vermindert de bloedstroom aan de wervelkolom, waardoor de kans op rugpijn en andere daarmee samenhangende problemen toeneemt.

9. Repeterende bewegingen: Het doen van repeterende bewegingen zonder regelmatig pauzes te nemen kan leiden tot overbelasting van de rugspieren, met ongemak en pijn tot gevolg.

10. Slechte inrichting van de werkplek