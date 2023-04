Kunstnagels kunnen gevaarlijk zijn

Van kunstnagels kun je heel ziek worden. De British Association of Dermatologists waarschuwt het publiek dat de stoffen die in kunstnagels zitten ernstige allergische reacties kunnen veroorzaken.

Wanneer de chemicaliën in de gel nagellakken, methacrylaten genaamd, in de huid lekken, kunnen ze jeukende, pijnlijke huiduitslag veroorzaken. De hoofdschuldige? Manicuresets voor thuis en slecht opgeleide technici.

"Als je de chemicaliën in cosmetica rangschikt in volgorde van de meest nare effecten, komen methacrylaten in in de buurt van de top”

Alle soorten kunstnagels bevatten acrylaten en kunnen sensibilisatie veroorzaken, maar nagels met methacrylaten geven het meeste risico.