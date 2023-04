Hete bier- en wijnbaden in de spa beloven allerlei gezondheidsvoordelen: is dit echt zo?

Je hebt mensen die houden zoveel van bier, die trekken hun kleren uit en springen in een heet bierbad. In Thermae 2000 op de top van de Valkenburgse Cauberg kun je over het Limburgse heuvellandschap uitkijken en ondertussen badderen in het goudgele gerstenat.

Het is prijzig, het is leuk, maar zijn wijn- en bierbaden bij 37 graden Celsius ook zo gezond voor lijf en leden als het wellnesscentrum belooft? "Wijnbaden zijn een enorm succes onder onze gasten. Reden voor ons om te kijken waar men nog meer in kan baden. Bier is rijk aan vitamine B, antioxidanten en actieve enzymen. Hier wordt de huid zacht en soepel van en je haar gaat er mooi van glanzen", vertelt wellnessmanager Davey van Keulen aan Editie NL.

Het is overigens onmogelijk om dronken te worden door stiekem het halve bad leeg te slobberen, want het betreft hier een 0.0%-alcohol-bierbad. Alcohol heeft namelijk geen prettig effect op de huid.

Dermatoloog Peter Velthuis is sceptisch over de helende werking van bierbaden: "Het is waar dat bier antioxidanten bevat. Die zijn goed voor de huid, ze gaan beschadigingen tegen. Dus in dat opzicht klopt het verhaal. Maar om te zorgen dat de stoffen iets voor je lichaam doen, moeten ze eerst door de hoornlaag van je huid heen en dat is niet makkelijk.”

“Een bad nemen helpt, want daarvan wordt de hoornlaag beter doorlaatbaar. Maar dan blijft het nog steeds de vraag of de genoemde stoffen zoals vitamine B op de plek komen waar ze moeten zijn. Daarvoor moet namelijk best een afstand overbrugd worden. Het zou kunnen dat het iets doet, maar ik schat het netto-effect niet positief in", zegt de dermatoloog.

Velthuis heeft nog wel enkele tips voor enthousiastelingen: “Het is maar goed dat er geen alcohol in het bierbad zit. De huid droogt ervan uit en het kan leiden tot irritatie. Kies voor alcoholvrij en dan het liefst iets met een zurig karakter, bijvoorbeeld citroen, gemaakt met echt fruitzuur. Dat soort zuren worden wel vaker gebruikt voor peelings."