Groep tieners veroordeeld in misbruikzaak lerares Oostenrijk

WENEN (ANP/DPA) - Een Oostenrijkse rechtbank heeft zes jongeren veroordeeld voor het afpersen en misbruiken van een docente. De twee hoofdverdachten kregen celstraffen van 3,5 jaar en 3 jaar.

De jonge lerares werd geterroriseerd nadat ze een relatie had gekregen met een tiener en kennismaakte met zijn vrienden. Ze zou zijn verkracht en afgeperst met beelden waarop ze te zien was tijdens seksuele handelingen en drugsgebruik.

De jongeren wilden geld voor onder meer drugs, tabak en taxiritten. Leden van de groep drongen ook het huis van de vrouw binnen toen ze op vakantie was. Daar hebben ze brand gesticht en spullen gestolen.

Vier van de jongeren kregen lagere straffen. Een zevende verdachte werd vrijgesproken. De krant Kronen Zeitung schrijft dat de jongeren tussen de 14 en 17 jaar oud zijn.