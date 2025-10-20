ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Groep tieners veroordeeld in misbruikzaak lerares Oostenrijk

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 21:26
anp201025202 1
WENEN (ANP/DPA) - Een Oostenrijkse rechtbank heeft zes jongeren veroordeeld voor het afpersen en misbruiken van een docente. De twee hoofdverdachten kregen celstraffen van 3,5 jaar en 3 jaar.
De jonge lerares werd geterroriseerd nadat ze een relatie had gekregen met een tiener en kennismaakte met zijn vrienden. Ze zou zijn verkracht en afgeperst met beelden waarop ze te zien was tijdens seksuele handelingen en drugsgebruik.
De jongeren wilden geld voor onder meer drugs, tabak en taxiritten. Leden van de groep drongen ook het huis van de vrouw binnen toen ze op vakantie was. Daar hebben ze brand gesticht en spullen gestolen.
Vier van de jongeren kregen lagere straffen. Een zevende verdachte werd vrijgesproken. De krant Kronen Zeitung schrijft dat de jongeren tussen de 14 en 17 jaar oud zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538702041

Pieter:Dit is waar de 'Omtzigt-kiezer' naartoe gaat

ANP-302603913

Pas op met finasteride tegen kaalheid: gebruikers worstelen met depressie en andere psychische klachten

Scherm­afbeelding 2025-10-20 om 15.46.13

Hoe Trump bezig is zijn eigen SA op te bouwen

anp201025089 1

Van Hijum: de WIA wordt het nieuwe toeslagenschandaal

ANP-529315227

Waarom vinden we geen aliens? Misschien omdat ze al veel verder zijn dan wij, denken onderzoekers

ANP-539768356

12 van de 15 partijprogramma's bevatten punten die strijdig zijn met de rechtsstaat: deze partijen scoren wel goed

Loading