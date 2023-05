Nee, van zoetstoffen in cola light krijg je niet meer honger

Cola light bevat minder suiker en de vervangende zoetstoffen zijn tot in den treure getest. En toch, zijn er veel mensen die weigeren het te drinken. Sommigen denken dat je er bijvoorbeeld juist van aankomt in plaats van afvalt.

Iris Groenenberg, voedingsexpert bij het Voedingscentrum, legt uit dat lightproducten juist een prima vervanger kunnen zijn voor de variant met meer suiker en/of vet. "Een zuivelproduct waarin 30 procent minder vet zit en waaraan geen suikers zijn toegevoegd, past bijvoorbeeld in een gezond voedingspatroon", zegt ze in Metro.

Hoe zit het dan met de beweringen dat je juist meer trek krijgt van lightdranken, omdat ze je lichaam voor de gek zouden houden? "Bij proefdieren worden dit soort effecten wel gevonden, maar bij mensen is hier geen aanwijzing voor. In de meeste studies bij mensen wordt namelijk geen effect gevonden van zoetstoffen op glucose- of insulinegehaltes in het bloed.”

"Ook lijken de hersenen niet op dezelfde manier te reageren op zoetstoffen als op suiker”, zegt ze. "We zien dat je na het drinken van light-frisdrank later op de dag wel iets meer calorieën inneemt dan na frisdrank met suiker, maar dit is vergelijkbaar met het drinken van water. Kortom: het is niet waarschijnlijk dat je van de zoetstoffen in light-frisdrank juist honger krijgt.”

Dat gezegd hebbende: het kan wel zo zijn dat je meer gaat eten, omdat je denkt: ik heb cola light gehad, nu mag ik nog wel een stuk chocola. "Mensen weten meestal dat ze lightproducten eten of drinken. Naast hongergevoelens kunnen ook allerlei psychologische factoren een rol spelen waardoor mensen juist meer gaan eten als ze lightproducten gaan gebruiken. Ze denken dan bijvoorbeeld: ‘Oh, de light-chips bevatten minder calorieën, dus ik kan er best wat meer van eten’.”