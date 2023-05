Het tijdstip waarop je sport maakt tóch uit

De een zweert bij een ochtendsessie voor het werk, de ander sleept zich 's avonds na het avondeten nog eens naar de sportschool, maar wie is het beste af? Dat ligt eraan.

Volgens onderzoekers van de Universiteit Leiden die meer dan 80.000 mensen boven de 40 onderzochten, is het in ieder geval af te raden om 's nachts te sporten. Tussen middernacht en zes uur 's ochtends bevindt het lichaam zich in de rust- en herstelmodus. Ga je je dan toch in het zweet werken, dan loop je meer risico op hart- en vaatziektes en beroertes.

Het beste sport je tussen acht en elf uur in de ochtend en bij voorkeur rond elf uur. Dat geldt vooral voor vrouwen omdat zij 's ochtends meer buikvet zouden verbranden. Mannen daarentegen kunnen juist beter 's avonds gaan. Dan zijn ze minder vermoeid, verbranden ze meer lichaamsvet en hebben ze een lagere bloeddruk en cholesterol.

Diabetici kiezen vanwege hun bloedsuikerspiegel dan weer het beste voor de middag voor een work-out. Wil je vooral spieren trainen dan kun je daar het beste in de namiddag aan werken. Zo is er voor iedereen dus een optimaal sportmoment en dat is zeker niet per se de vroege ochtend.