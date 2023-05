Waarom ieder dieet vrijwel nutteloos is

De halve wereld is aan de lijn. Dat heeft nut als je wilt voorkomen dat je te dik wordt, maar is vrijwel zeker nutteloos als je lichter wilt worden. Dat schrijft antidieet-diëtiste Celien Rombouts in Het Nieuwsblad.

De cijfers zijn wereldwijd vernietigdend. "Uit studies weten we dat 95% van de diëten faalt en dat 80% van de mensen die door een dieet flink gewicht verliezen, na vier à vijf jaar terug op hun oude gewicht zijn of zelfs zwaarder dan ervoor. Mocht een medicijn maar 5% effectief zijn, zou niemand het slikken, toch? Waarom blijven we dan toch diëten?”

Haar oplossing: "Wil je weg van die eeuwige strijd met voeding en terug vertrouwen krijgen in je lichaam, dan is een belangrijke eerste stap om te erkennen dat diëten niet werken en zelfs schadelijk zijn voor ons. Dat opent de weg naar intuïtief eten om je eindelijk weer vrij te voelen rond eten en goed in je vel te zitten."