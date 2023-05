Wat is een hernia en hoe kom je ervan af?

Over een hernia doen veel misverstanden de ronde. Zo zou je er nooit meer van afkomen en lijkt elk rugpijntje door de hernia te komen. Revalidatie-arts Wouter Claesen legt bij HLN uit hoe het echt zit. En hoe je een hernia voorkomt.

Wat een hernia precies is? “Tussen de wervels van onze rug zitten belangrijke schijven die als schokdempers dienen. Zo’n ‘tussenwervelschijf’ bestaat uit een stevige kraakbeenring aan de buitenkant met binnenin een geleiachtige kern. Soms kan die ringvormige structuur scheuren, waardoor de gelei achteraan de wervel uitpuilt. Op dat moment is er sprake van een hernia. De uitpuiling kan druk geven op de zenuwwortel, het ruggenmerg en omliggende structuren, met klachten tot gevolg”, legt Claesen uit.

Dat je er een leven lang last van houdt, is een fabeltje. Sterker nog, hoe erger de pijn, hoe groter de kans dat het overgaat. “Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat hoe groter de uitpuiling is, hoe meer kans je hebt op herstel. Dat zou te maken hebben met een meer uitgesproken ontstekingsreactie, wat wil zeggen dat het lichaam in actie schiet om de gekwetste structuur te herstellen. De lage rug is een van de sterkste zones van je lichaam. Je kan er dus op vertrouwen, en bij een blessure mag je ervan uitgaan dat volledig herstel steeds mogelijk is.”

Hernia voorkomen

Kun je ook zelf iets doen om te voorkomen dat het zo ver komt? “Recente studies hebben aangetoond dat je rompspieren trainen en oefenen op het controleren van de bewegingen van je rug positieve effecten kan hebben. Voortdurend focussen op een rechte rug of bewust aanspannen van bepaalde spieren, is dan weer eerder af te raden en gaat vaak gepaard met angst om zich opnieuw te blesseren. En om onze rug en tussenwervelschijven soepel en belastbaar te maken, moet je die juist regelmatig durven te belasten en in alle richtingen laten bewegen.”

“Ook een gezonde levensstijl en mentale rust helpen het lichaam om voldoende belastbaar te zijn en goed te herstellen bij blessures. Maak je dus niet onnodig zorgen en laat je begeleiden als er toch aanslepende rugklachten zijn. Niet alle rugpijn komt voort uit een hernia. Meestal lopen we zelfs met een hernia rond zonder het te beseffen.”