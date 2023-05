Bereken hier je gezondheid

Wil je weten hoe gezond je bent? Met behulp van gegevens die je zelf kunt verzamelen rekent deze calculator het voor je uit.

Je hebt nodig

je gewicht

je lengte

je hartslag in rust

de omtrek van je taille

de omtrek van je heup

Het rapport bevat details over je body mass index (BMI), taille-tot-heupverhouding (WHR), lichaamsvetpercentage , spiermassa , metabolisme in rust (RMR), verbrande calorieën en andere belangrijke statistieken over de lichaamssamenstelling.

Je vindt de calculator HIER. Als je Engels vervelend vindt, kun je de site door Google laten vertalen.