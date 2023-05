Move over botox, maak kennis met Daxxify: in de VS is het al een hit

In Amerika is Daxxify vorig jaar goedgekeurd. Het middel is in feite een vorm van botox, maar dan beter. En dus zijn ze in de VS al fan. Het grote voordeel: het werkt langer dan botox.

Plastisch chirurg Katrien Lagey legt bij HLN uit hoe botox eigenlijk werkt. “Het bestaat uit de werkzame stof botulinetoxine, een keten van proteïnen. Die wordt afgescheiden door de Clostridium botulinum-bacterie en heeft een spierontspannend effect. Hierdoor worden mimieklijntjes minder zichtbaar.”

Maar niet iedere soort botox gebruikt dezelfde eiwitten. “Daxxify combineert andere proteïnen uit de botulinetoxine dan de andere merken. Volgens studies zou het hierdoor sneller en vooral langer werken, en dus beter zijn dan botox. Want waar botox gemiddeld zo’n viertal maanden werkt, belooft Daxxify een blijvend effect van zes maanden”, zegt Lagey.

“Dat is veel belovend, maar tegelijk een beetje tricky”, stelt ze. “Vooral met het voorhoofd moet je voorzichtig zijn, een weggezakte wenkbrauw door een foute injectie is bijvoorbeeld heel moeilijk te corrigeren. Dit is dus géén product voor beginners”, waarschuwt ze.

Toch is ze niet tegen het gebruik van Daxxify, te meer daar ook de bijwerkingen vergelijkbaar zijn met gewone botox. "Het is uiteindelijk hoelang het effect blijft, dat telt. Twee injecties met Daxxify per jaar in plaats van drie met botox kan interessant zijn, zeker voor mensen die weinig tijd hebben of niet goed tegen prikjes kunnen.”