Is het echt beter om skyr of kwark te eten in plaats van normale yoghurt?

Wie gezond bezig wil, begint de dag met een bakje yoghurt met fruit, haver, noten, dat soort dingen. Maar dat kan beter, denken sommigen: zij kiezen voor kwark, skyr of Griekse yoghurt vanwege de grotere hoeveelheid eiwitten.

Voedingsdeskundige Camella Bot vindt het echter niet zo evident dat bijvoorbeeld skyr - een IJslandse yoghurtsoort - beter is. "Kwark, yoghurt of skyr zijn niet alleen drie verschillende typen zuivel, maar ze bestaan als product ook weer uit verschillende varianten. Je hebt namelijk skyr met 0 procent vet, 5 procent vet, volle yoghurt, magere yoghurt, Griekse yoghurt, Turkse yoghurt, Franse magere kwark, volle kwark, alle plantaardige varianten en dan nog alle bovengenoemde varianten met toegevoegde smaken zoals honing, aardbei of bosbes”, begint de deskundige in Metro.

Dat maakt de keuze er niet makkelijker op. Waar je dan op moet letten? Volgens Bot is het vetpercentage het belangrijkst. "In grote lijnen hebben de verschillende producten qua eiwitten en koolhydraten ongeveer dezelfde waarden. Het grootste verschil zit ‘m in de hoeveelheid vet, en daardoor calorieën. In het algemeen geldt dat de gezondste variant diegene is met het laagste vetgehalte. Probeer dus, als je voor de schappen staat, te kijken naar de 0 procent vet-variant. Dan zit je altijd goed.”

Ze vindt het verschil tussen yoghurt, skyr of kwark verder verwaarloosbaar. "Neem vooral welke jij het lekkerst vindt! Het verschil zit ‘m in de smaak en structuur van de zuivel, niet zo zeer in de voedingswaarden. En dat geldt al helemaal als je bij allemaal de 0 procent vet-variant te pakken hebt.”

Wel raadt ze af om de varianten met fruitsmaak te nemen. "Probeer zo vaak mogelijk voor de naturel variant te gaan. Al kun je uiteraard wel zelf smaak toevoegen. Houd je van aardbeienkwark? Voeg dan thuis verse aardbeien toe.”