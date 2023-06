Je haar kan echt uitvallen door stress

Haaruitval kan verschillende oorzaken hebben, zoals medicijngebruik, de menopauze, slechte voeding, genetische aanleg of het onjuist gebruik van haarproducten. Stress speelt echter een grote rol bij het verlies van haar. Hoe stress precies haarverlies veroorzaakt, is nog niet helemaal duidelijk. Wel weten we dat stress het lichaam chemisch verandert, wat op zijn beurt resulteert in ontstekingen en haarverlies.

Stressvolle omstandigheden, zoals scheiding, overlijden van een dierbare, ziekte, financiële problemen en werkgerelateerd stress, leiden tot een hoge productie van het stresshormoon cortisol. Langdurige blootstelling aan cortisol zorgt ervoor dat het lichaam ontstoken raakt en dit verhoogt de kans op haaruitval. Bij chronische stress stapelt cortisol zich op en kan er verkleining van de haarzakjes plaatsvinden waardoor het haar dunner wordt.

Geneesmiddelen kunnen ook leiden tot haarverlies. Chemotherapie kan bijvoorbeeld leiden tot haaruitval. Het is dan belangrijk om te begrijpen dat dit een tijdelijk effect is. Haarzakjes herstellen zich er meestal van en wanneer de geneesmiddelenbehandeling eindigt, zal het haar meestal weer teruggroeien.