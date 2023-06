Antibiotica werken steeds minder goed bij baby’s door resistentie

Steeds meer baby's worden ernstig ziek doordat het niet meer lukt om infecties te bestrijden met antibiotica. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Soms overlijden kinderen daardoor.

De Belgen analyseerden data van ruim 3200 pasgeboren baby's, die bloedvergiftiging hadden. Deze neonatale sepsis is levensbedreigend en treft elk jaar 3 miljoen baby's. Doordat hun immuunsysteem nog niet volledig is ontwikkeld is het gevaar voor baby's veel groter dan bij grotere kinderen en volwassenen.

Door antibioticaresistentie overlijden nu elk jaar 214.000 baby's aan de aandoening. Er worden meer dan tweehonderd verschillende antibiotica gebruikt tegen de ziekte. Steeds moet er worden gewisseld omdat de bacteriën immuun blijken tegen het middel.

De sterftecijfers variëren sterk. In sommige landen overleed maar 1,6 procent van de door sepsis getroffen pasgeborenen, in andere landen was dat 27,3 procent. “Vooral in ziekenhuizen in lage- en middeninkomenslanden lagen de cijfers opmerkelijk hoger”, aldus de onderzoekers. “Reden daarvoor is het nijpende tekort aan verplegers, bedden en ruimte waardoor het risico op infecties aanzienlijk stijgt.”