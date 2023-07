Is kombucha echt gezonder dan frisdrank?

Kombucha is een gefermenteerde drank die vaak wordt geconsumeerd vanwege zijn potentiële gezondheidsvoordelen. Het wordt gemaakt door zoete thee (meestal zwarte of groene thee) te fermenteren met een cultuur van bacteriën en gisten, vaak aangeduid als een "SCOBY" (Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast).

Het fermentatieproces duurt meestal een week of langer, en gedurende die tijd produceert de SCOBY azijn en andere zuren die de thee een licht zurige smaak geven. Ook wordt er tijdens dit proces een kleine hoeveelheid alcohol geproduceerd, maar de meeste commercieel verkochte kombucha heeft een alcoholpercentage van minder dan 0,5%.

Kombucha kan op smaak worden gebracht met een verscheidenheid aan vruchten, kruiden of specerijen. De drank wordt vaak geprezen om zijn probiotische eigenschappen, die de darmgezondheid zouden kunnen bevorderen.

Kombucha wordt vaak aangeprezen als een gezonder alternatief voor frisdrank, voornamelijk vanwege het lagere suikergehalte en de aanwezigheid van levende bacteriën, die probiotische voordelen kunnen bieden. Hier zijn enkele redenen waarom mensen kombucha mogelijk als een gezondere keuze beschouwen:

Minder suiker: Kombucha bevat doorgaans minder suiker dan traditionele frisdranken. Hoewel kombucha wordt gemaakt met suiker, wordt een deel hiervan gefermenteerd en omgezet in azijn en andere zuren, wat resulteert in een lagere uiteindelijke suikerconcentratie. De hoeveelheid reststuiker verschilt sterk van merk tot merk: dat kan gaan van 3 gram tot zelfs meer dan 20 gram. Als er meer dan 5 gram suiker inzit, heb je evenveel suiker binnen als bij frisdrank of fruitsap. Als je bijvoorbeeld 10 merken vergelijkt, valt op dat sommige merken in totaal zelfs 4 suikerklontjes bevatten. Dat is heel veel. Probiotica: Kombucha bevat levende bacteriën die kunnen bijdragen aan de darmgezondheid. Dit zijn de zogenaamde probiotica, die de spijsvertering kunnen ondersteunen en het immuunsysteem kunnen stimuleren. Antioxidanten: Kombucha, met name die gemaakt van groene thee, bevat antioxidanten die kunnen helpen beschermen tegen cellulaire schade. Azijnzuren en andere organische zuren: Deze stoffen, geproduceerd tijdens de fermentatie, kunnen verschillende gezondheidsvoordelen hebben.

Het is echter belangrijk op te merken dat onderzoek naar de gezondheidsvoordelen van kombucha nog in de kinderschoenen staat. Hoewel er aanwijzingen zijn dat kombucha enige voordelen kan hebben, is meer wetenschappelijk onderzoek nodig om deze effecten volledig te begrijpen en te kwantificeren.