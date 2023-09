Koffie is écht gezond: het beschermt tegen kanker en hart- en vaatziekten

Waar koffie ooit iets was waarmee je probeerde te minderen, hoort het nu bij een gezond dieet. Onderzoeken tonen zelfs aan dat het beschermt tegen hart- en vaatziekten en kanker.

"Bij mensen die drie tot vier kopjes koffie per dag drinken neemt het risico op vroegtijdige sterfte aan hart- en vaatziekten af met 30 procent,” vertelt voedingsdeskundige Ellen Kampman van Wageningen University & Research in het AD. "Iets vergelijkbaars geldt voor leverziekten: de kans op leverkanker daalt met 45 procent als je minimaal drie kopjes per dag drinkt. Koffie verkleint bovendien het risico op bepaalde kankersoorten, zoals leverkanker, darmkanker en baarmoederkanker.”

Kampman vertelt verder: "Met cafeïne stimuleer je het centrale zenuwstelsel, waardoor je alerter wordt en je je beter kunt concentreren. Bovendien is het eigenlijk niet verslavend. Je kunt er normaal mee functioneren”. Ook chlorogeenzuur is een fijn stofje in koffie, omdat het de vetopslag in de lever tegengaat. "Als je lever te veel vet opslaat, kan dat leiden tot een vervette lever, en dat kan leiden tot leverkanker.”

Minder gezond zijn de stoffen cafestol en kahweol, die slecht zijn voor je cholesterol. Maar zet je ouderwetse filterkoffie of gebruik je een Senseo-apparaat dan houdt het filter vrijwel alle slechte stoffen tegen. Een percolator, nespresso-apparaat of andere espressomachine doet dat niet en is om die reden minder aan te raden.