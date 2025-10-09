Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

Het nieuws dat Donald Trump (79) zich na zes maanden opnieuw meldt voor zijn jaarlijkse medische keuring roept vragen op. Heeft de oud-president gezondheidsproblemen, of is er slechts sprake van routine?

Volgens een verklaring van perschef Karoline Leavitt bezoekt Trump het Walter Reed National Military Medical Center voor een meeting met militairen én direct voor een “routine check-up”. Opmerkelijk, want in april kreeg hij al een vergelijkbare controle. Toen werd de 79-jarige door de arts van het Witte Huis omschreven als “in uitstekende gezondheid, met een robuuste hartfunctie en geen tekenen van ernstige aandoeningen”.

Toch zijn er de afgelopen maanden signalen geweest die tot discussie leidden. Zo viel bij publieke optredens een chronische blauwe plek op zijn hand op, die het Witte Huis wijt aan intensief handen schudden en het gebruik van aspirine. Daarnaast werd bij een evaluatie in juli chronische veneuze insufficiëntie vastgesteld: een aandoening waarbij de bloedcirculatie in de benen verminderd is, typisch bij ouderen.

Ook opmerkelijk: bij recente bijeenkomsten leek Trump vermoeid en werd hij zelfs betrapt op wegdommelen. Dit leidde tot (politieke) reacties: gouverneur Gavin Newsom sprak spottend van “Dozy Don” en de liberalen zetten vraagtekens bij Trumps vitaliteit.

Exprerts speculeren intussen over cognitieve achteruitgang. Psycholoog John Gartner suggereerde in een podcast zelfs dat Trump last zou hebben van dementie, gezien zijn verminderde taalvaardigheid en motoriek. Het Witte Huis houdt het op “routine medische zorg uit voorzichtigheid”.

Wat de uitkomst van de nieuwste keuring ook is, feit blijft: de gezondheid van Trump is net zo vaak onderwerp van verkiezingsdebat als die van Biden. Het volk wil weten of zijn fysieke en mentale gesteldheid opgewassen is tegen de intensiteit van het ambt. Binnenkort meer – uit het medisch rapport van de president zelf.