Zo kun je een vitamine B12-tekort herkennen (en voorkomen)

Een vitamine B12-tekort is een aandoening waarbij het lichaam niet genoeg vitamine B12 krijgt. Vitamine B12 is een essentiële vitamine die nodig is voor de aanmaak van rode bloedcellen, het functioneren van het zenuwstelsel en de celgroei.

Er is een verband tussen alcoholgebruik en een vitamine B12-tekort. Alcohol kan de opname van vitamine B12 uit de voeding verminderen, waardoor er een tekort kan ontstaan. Alcohol heeft ook een verhoogde behoefte aan vitamine B12. Alcoholgebruik kan leiden tot leverschade, waardoor er minder vitamine B12 kan worden opgeslagen.

De symptomen van een vitamine B12-tekort kunnen variëren, afhankelijk van de ernst van het tekort.

Vroege symptomen zijn onder meer:

Vermoeidheid

Moeheid

Bleekheid

Licht in het hoofd

Weinig eetlust

Latere symptomen kunnen zijn:

Tintelingen en gevoelloosheid in handen en voeten

Spierzwakte

Evenwichtsproblemen

Coördinatieproblemen

Depressie

Verwardheid

Dementie

Korsakow

Hoe herken je een vitamine B12-tekort?

Als je vermoedt dat je een vitamine B12-tekort hebt, is het belangrijk om een afspraak te maken met je huisarts. De huisarts kan bloedonderzoek doen om te bepalen of je een vitamine B12-tekort hebt.

Behandeling van een vitamine B12-tekort

Een vitamine B12-tekort kan worden behandeld met injecties of tabletten met vitamine B12. De behandeling duurt meestal enkele maanden totdat het tekort is aangevuld.

Preventie van een vitamine B12-tekort

Een vitamine B12-tekort kan worden voorkomen door voldoende vitamine B12 binnen te krijgen. Vitamine B12 komt van nature voor in dierlijke producten, zoals vlees, vis, eieren en melkproducten. Vegetariërs en veganisten hebben een verhoogd risico op een vitamine B12-tekort. Zij kunnen vitamine B12-supplementen nemen om een tekort te voorkomen.

Tips om voldoende vitamine B12 binnen te krijgen

Eet elke dag vlees, vis, eieren of melkproducten.

Als je vegetariër of veganist bent, neem dan vitamine B12-supplementen.

Praat met je huisarts als je denkt dat je een vitamine B12-tekort hebt.