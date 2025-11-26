ECONOMIE
58 organisaties tekenen voor 'langer gezond leven in Nederland'

gezondheid
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 7:28
anp261125050 1
DEN HAAG (ANP) - Vele tientallen organisaties tekenen woensdag een zogenoemde Gezondheidsverklaring. Daarmee beloven ze zich in te zetten en plannen te maken voor "langer gezond leven voor iedereen in Nederland", zo melden ze.
Volgens de 58 organisaties leven Nederlanders steeds korter in goede gezondheid. Hoewel onze levensverwachting toeneemt, "leven laagopgeleide mannen gemiddeld met zo'n twintig ongezonde jaren. Bij hoogopgeleiden is dat zo'n dertien jaar", zo wordt gesteld op basis van data van het RIVM. Vrouwen zouden gemiddeld met nog meer ongezonde levensjaren leven dan mannen.
De ondertekenaars, waaronder meerdere gemeenten, de Nierstichting, het Longfonds, de Hartstichting en KWF, vinden dat gezondheid een hoofdthema zou moeten zijn voor een nieuw kabinet. "Gezondheid blijft een ondergeschoven kindje en het wordt hoog tijd dat de politiek dat gaat inzien", zegt Jochen Mierau van het UMCG/RUG, een van de initiatiefnemers.
