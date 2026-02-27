7 kenmerken van mentaal sterke mensen

Waarom dit belangrijk is

In Nederland zijn naar schatting 14,6 miljoen mensen actief op sociale media en WhatsApp; 2,6 miljoen van hen zeggen zich daar juist ongelukkiger door te voelen. Tegelijkertijd loopt 13 procent van de jongeren risico op problematisch socialemediagebruik, met gevolgen voor slaap, school en mentale gezondheid. In dat landschap zijn mentaal sterke gebruikers geen onkwetsbare supermensen, maar mensen die bewust anders leren omgaan met druk, vergelijking en imperfectie.​