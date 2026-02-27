ECONOMIE
Ranglijst: De 20 meest bezochte websites ter wereld in 2026

Tech, AI, auto
door Dirk Kruin
vrijdag, 27 februari 2026 om 16:48
Google blijft in 2026 met grote afstand de populairste website ter wereld, met bijna 95 miljard bezoeken per maand. YouTube staat stevig op de tweede plaats, waardoor moederbedrijf Alphabet een ongeëvenaarde grip houdt op het wereldwijde internetverkeer.
Opvallend is de razendsnelle opmars van ChatGPT: de site staat inmiddels op plek vijf, vóór gevestigde namen als Reddit, Wikipedia en X (voorheen Twitter). Dat laat zien hoe snel AI-tools zijn verschoven van curiositeit naar alledaags gereedschap voor zoeken, schrijven, coderen en brainstormen.
De top 20 wordt verder gedomineerd door zoekmachines, sociale media, porno- en videoplatforms en webwinkels. Facebook en Instagram staan beide in de top vijf, terwijl X en TikTok miljarden bezoeken per maand trekken. Ook e-commercegiganten Amazon en Temu staan op de lijst, net als Netflix en Weather.com, die laten zien hoeveel verkeer er zit in respectievelijk streaming en realtime weerinformatie.
Dit is de top 20 van januari 2026 op basis van schattingen van marktonderzoeker Semrush:
  1. Google.com – 94,8 miljard bezoeken per maand​
  2. YouTube.com – 49,7 miljard​
  3. Facebook.com – 9,5 miljard​
  4. Instagram.com – 6,1 miljard​
  5. ChatGPT.com – 5,5 miljard​
  6. Reddit.com – 5,1 miljard​
  7. Wikipedia.org – 4,3 miljard​
  8. Pornhub.com – 3,8 miljard​
  9. X.com – 3,8 miljard​
  10. WhatsApp.com – 2,7 miljard​
  11. Xvideos.com – 2,5 miljard​
  12. Amazon.com – 2,5 miljard​
  13. Yahoo.com – 2,3 miljard​
  14. TikTok.com – 2,2 miljard​
  15. Bing.com – 1,9 miljard​
  16. Yahoo.co.jp – 1,8 miljard​
  17. DuckDuckGo.com – 1,8 miljard​
  18. Temu.com – 1,6 miljard​
  19. Weather.com – 1,6 miljard​
  20. Netflix.com – 1,5 miljard​
Opvallend is hoe sterk Amerikaanse bedrijven de digitale wereld domineren: het overgrote deel van de sites in de lijst is Amerikaans, met slechts enkele uitzonderingen uit China, Canada en Frankrijk. Dat onderstreept niet alleen de macht van Silicon Valley, maar ook hoe gecentraliseerd ons dagelijks internetgebruik in 2026 eigenlijk is.

