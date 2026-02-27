Wetenschapper vertelt hoe vaak je je tandenborstel echt moet vervangen (en hoe je hem schoonhoudt)

Veel mensen wisselen hun tandenborstel pas om als de haren alle kanten op staan. Tot die tijd voldoet hij prima, denken ze. Daar denkt microbioloog Primrose Freestone anders over.

Freestone, universitair hoofddocent klinische microbiologie aan de University of Leicester, pleit voor een vaste vervangingsroutine. Volgens haar is drie maanden de maximale gebruiksduur voor zowel handtandenborstels als opzetborstels van elektrische varianten. Is er sprake van een infectie in de mond of aan het tandvlees, dan is eerder vervangen verstandig om te voorkomen dat ziekteverwekkers zich opnieuw nestelen.

Broedplaats van bacteriën

Dat strikte advies heeft alles te maken met wat zich onzichtbaar tussen de borstelharen ophoopt. In de mond leven honderden soorten bacteriën en schimmels. Bij elke poetsbeurt belanden die deels op de tandenborstel. Blijven daar bovendien restjes tandpasta of voedsel aan kleven, dan ontstaat een ideale voedingsbodem voor micro-organismen.

Goed onderhoud is daarom minstens zo belangrijk als tijdig vervangen. Freestone raadt aan om de borstel na elk gebruik minimaal een halve minuut grondig af te spoelen onder warm stromend water. Daarmee verwijder je achtergebleven tandpasta en een groot deel van de bacteriën.

Zuiveringszout

Wie het zekere voor het onzekere wil nemen, kan periodiek een extra schoonmaakronde inlassen. Denk aan het weken van de borstel in een oplossing met zuiveringszout, waterstofperoxide of antibacterieel mondwater. Ook hete stoom kan helpen om microben te reduceren. Zelf reinigt Freestone haar tandenborstel wekelijks met antibacteriële handzeep.

Minstens zo belangrijk is de plek waar je de borstel bewaart. Staat die in de buurt van het toilet, dan kunnen bij het doorspoelen microscopisch kleine druppeltjes met bacteriën in de lucht terechtkomen en op de borstel neerdalen. Een afgesloten toiletklep en voldoende afstand tussen wc en wastafel zijn dus geen overbodige luxe.