DEN HAAG (ANP) - Het aantal gevallen van het blauwtongvirus is in de afgelopen dagen verder opgelopen. De ziekte is op 1408 plekken vastgesteld, bijna twee keer zo veel als een week geleden. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Half juli stond de teller op nog geen honderd gevallen.