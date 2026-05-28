ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aantal bevestigde gevallen van ebola in Oeganda stijgt naar acht

gezondheid
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 17:13
anp280526179 1
DAKAR/KAMPALA (ANP/RTR) - Het aantal ebolapatiënten is in Oeganda gestegen naar acht, volgens het Agentschap voor Volksgezondheid van de Afrikaanse Unie (Africa CDC). Woensdag bevestigden de Oegandese autoriteiten zeven gevallen.
In de naburige Democratische Republiek Congo was deze maand een uitbraak van een ebolavirus waar geen behandeling voor is. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is inmiddels bij 121 mensen in dat land vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Er zijn nog honderden gevallen waarbij dat wordt vermoed. Er zijn zeventien sterfgevallen die blijkens onderzoek aan het virus te wijten zijn. Maar er wordt nog gekeken naar zeker 246 sterfgevallen die mogelijk ook veroorzaakt zijn door het virus.
WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus brengt een bezoek aan Congo en reist naar de provincie Ituri waar de uitbraak is. De provincie ligt aan de Oegandese grens en ongeveer 1750 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Kinshasa.
loading

POPULAIR NIEUWS

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

anp280526003 1

ING trapt niet in de praatjes dat de fatbike verboden wordt en geeftmiljoenenfinanciering aan fatbike producent

236598891_m

Essent verhoogt stilletjes je rekening per 1 juli – zóveel betaalt je gezin straks extra

147395031_m

Airco jaagt stroomprijs naar recordniveau: wie vanavond de airco aanzet, betaalt de hoofdprijs

Scherm­afbeelding 2026-05-28 om 06.18.03

Leontine Ruiters en haar dochter Jada Borsato zijn zondag op Ibiza betrokken geraakt bij een ernstig auto-ongelu

anp280526074 1

Honderden goudstaven gevonden in huis voormalige CIA-functionaris

Loading