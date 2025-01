Aantal vuurwerkgewonden bij Oogziekenhuis opgelopen tot 27

ROTTERDAM (ANP) - Het aantal mensen dat met oogletsel door vuurwerk is binnengekomen bij het Oogziekenhuis in Rotterdam is opgelopen tot 27. Acht van hen zijn inmiddels geopereerd. Het gaat om voorlopige cijfers, de aantallen kunnen nog verder oplopen, benadrukt de gespecialiseerde kliniek.

Onder de patiënten zijn twee meisjes die jonger zijn dan 18 jaar. De anderen zijn jongens en mannen. De helft is minderjarig en eveneens de helft stak het vuurwerk niet zelf af, maar stond in de buurt. Voor zover bekend werd het letsel in ongeveer 60 procent van de gevallen veroorzaakt door legaal vuurwerk en 10 procent door illegaal vuurwerk. De rest is onbekend. Eén slachtoffer is volledig blind geworden aan een oog. Het Oogziekenhuis in Rotterdam bedient Rotterdam en omstreken, de provincie Zeeland en het westen van Noord-Brabant.

Oogarts Tjeerd de Faber van het ziekenhuis zei tijdens de nieuwjaarsnacht dat het "weer dezelfde tragedie als vorig jaar" was. Hij wil dat er een landelijk vuurwerkverbod komt.

Landelijke cijfers van oogletsels volgen later deze week. Bij de jaarwisseling van 2023 naar 2024 liepen minstens 156 mensen in Nederland oogletsel op. Een op de drie patiënten liep blijvend letsel op. Elf ogen werden blind.